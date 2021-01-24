15 معلومة عن الراحلة عبلة الكحلاوي: والدها مداح وألقت دروسا بالكعبة

توفيت مساء اليوم، الدكتورة عبلة الكحلاوي، بأحد المستشفيات عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تُقام جنازة الداعية الراحلة غدا الإثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة القطامية، حيث يُوارى الجثمان الثري بمقابر العائلة بجانب مسجد الإمام الشافعي.

وفيما يلي أبرز 15 معلومة عن الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية:

1- اسمها بالكامل عبلة محمد مرسي عبد اللطيف الكحلاوي.

2- من مواليد 15 ديسمبر 1948.

3- كانت تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر.

4- هي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

5- التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

6- انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر.

7- في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.

8- ومن فوق منبر الجامعة، بدأت عبلة الكحلاوى طريقها في مجال التربية للبنات في مكة المكرمة، لتعلن طرق التفقه في الدين، وتضع أيدي الفتيات على أمهات الكتب ومخازن علوم الشريعة، متأسية بالآية الكريمة التي تقول «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة».

9- اتجهت عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 إذ كانت تستقبل هناك مسلمات من سائر أنحاء العالم.

10- بعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوي في البساتين، وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام، بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

11- طلبت منها السيدة ياسمين الخيام، أن تلقي دروسا دينية للفنانات المحجبات في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكان من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة.

12- كُلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر، ولها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضا.

13- أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع حمل الاسم نفسه في المقطم أيضا وهو تحت الإنشاء.

14- قدمت برامج تلفزيونية منها في حب المصطفى (صل الله عليه وسلم) على قناة الرسالة.

15- توفيت مساء 24 يناير 2021 عن عمر ناهز الـ72 عاما متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.