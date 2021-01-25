بعد انهيار منزل بالغربية.. برلماني يطلق هاشتاج «المحلة تحت الأنقاض»

تقدم الكاتب الصحفي أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، بطلب رسمي إلى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية تفعيل لجان الهندسية المتخصصة من جهة كلية الهندسة بجامعة طنطا لتفعيل الرقابة على المنشآت والمنازل الآيلة للسقوط وإخلائها من السكان حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك على خلفيات انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبوراضي أول أمس بنطاق حي أول المحلة مما أسفر عن سقوط 6 متوفين واثنين من المصابين من أفراد أسرة واحدة أسفل أنقاض المنزل المذكور.

في ذات السياق أطلق النائب البرلماني هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان «المحلة تحت الأنقاض» لحث أبناء دائرته على الإبلاغ بالعقارات الآيلة للسقوط والتعاون مع الجهاز التنفيذي بديوان مجلس المدينة والأحياء للمصلحة الوطنية وتأمين حياة وأرواح المواطنين .

وقال النائب البرلماني إنه تواجد ميدانيا في حادث انهيار المنزل المذكور لافتا بقوله «ربنا يرحم أهلنا ويسكنهم الجنة ونعيمها ونعزي كل فئات الشعب المحلاوي وتعازينا للأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها».

كما أشار النائب البرلماني إلى أن أرواح وحياة أبناء الشارع المحلاوي غالية على قلبه، مشيرا إلى أنه لا يجوز التهاون مع أي مسؤول تنفيذي يتقاعس عن خدمة الوطن وأبناء بلده من سكان مدينة المحلة العمالية.

كما اختتم بقوله «شكلنا مركزا متخصصا لوضع حلول واقعية لأهم مشكلات تؤرق أبناء المدينة العمالية في كافة المجالات وأتعهد بطرحها أسفل قبة البرلمان وأمام الجهات المعنية والقنوات الحكومية الشرعية حفاظا على الصالح العام».

من ناحية أخرى وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر الماديـة , وصرف المبالغ المالية وفقاً للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر في هذا الشأن ، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع : 10000 جنيه لرب الأسرة المتوفى، 5000 جنيه للمتوفى، 2000 جنيه للمصاب وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 لكل فرد.

كما تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع : 1000 جنيه لكل فرد و15 ألف جنيه لكل أسرة ومساعدات طبية وعينيه ( بطاطين / مراتب / مواد غذائية / مواد تطهير / الإسعافات اللازمة) .

كما تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأهابت محافظة الغربية الجميع بالرجوع إلى المكتب الإعلامي للمحافظة للحصول على البيانات الدقيقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة عن أعداد المصابين أو الضحايا ، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.