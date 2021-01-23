محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير شوارع العزبة الغربية وكوبري عمر أفندي 

تفقد اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي غرب والعزبة الغربية بشبين الكوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمن بروتوكول تطوير المناطق الغير مخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس حي غرب شبين الكوم والمستشار الهندسى للمحافظة.

أشار محافظ المنوفية، إلى أن خطة تطوير العشوائيات والمناطق الغير مخططة التي تعاني من نقص وتدهور في المرافق الحيوية شملت 176 شارع رئيسي ومتفرع بنطاق شبين الكوم يتم رصفها ومد وتدعيم شبكات المياة والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك، وتابع محافظ المنوفية اليوم ميدانياً بدء أعمال التطوير ورفع المخلفات والأتربة بشارع "درب فاضل" بحي غرب بطول 600 متر تمهيداً لرصفه ببلاط الإنترلوك ، وكذا شارع البرلس من شارع دنشواى بطول 30 متر بالعزبة الغربية، كما تابع أعمال زرع الأعمدة الديكورية والبلدورات بالجزيرة الوسطي بالمنطقة المحيطة بالمستشفي التعليمي، كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري عمر أفندي تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع جمال عبد الناصر من أمام كلية الهندسة بشبين الكوم، وكذا أعمال رصف وتوسعة طريق ترعة المسلك والشوارع المتفرعة بمنطقة مزلقان أبو عجوة، مشدداً علي الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، يأتي هذا في إطار متابعته الميدانية للوقوف على أعمال التطوير والانشاءات بنطاق المحافظة ،وأشار رئيس حى غرب شبين الكوم الي انه جاري حالياً تنفيذ تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المكتملة المرافق مع الاخذ في الاعتبار الاشتراطات الفنية للحد من تجمعات مياه الأمطار .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ رصف الشوارع ببلاط الانترلوك ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات التى من شأنها تعوق أعمال التنفيذ مع التأكيد على مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومراعاة الميول لمطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.