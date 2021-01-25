أول طبيب يحصل على لقاح كورونا: كنت مقرر أتناول أي مصل هتوفره الحكومة

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يتلقى جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إنه بعد مرور 16 ساعة عليه من تناول اللقاح لم يشعر بأي تغير سيئ أو مضاعفات نتيجة تناول اللقاح، معلنا تناوله اللقاح صباح اليوم وتواجده في المستشفى للعمل قبل اتجاه لتطبيق عزل منزلي الأيام المقبلة.

طبيب تواصل معي لمعرفة رغبتي في تلقي اللقاح

وأضاف «سليم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن شخصا من لجنة تطعيم فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة تواصل معه وسأله حول رغبته في تناول اللقاح فأبدى الموافقة وتابع: «كنت مقرر تناول أي لقاح ستوفره الحكومة المصرية أيا كان نوعه ولن أمتنع عن تناوله، وبالفعل حصلت على موعد من أجل التلقيح صباح اليوم وكنت أول طبيب يحصل على التطعيم بس كان في غرفتين تانيين مجهزين للزملاء الأطباء للتناول، وغرف مجهزة لكل العاملين في المستشفى من ممرضين وأطباء وعاملين وأمن وموظفين وإداريين».

المصل سيقلل الضغط على المستشفيات

وواصل: «بقالنا كأطباء سنة معرضين أهلنا لإصابات رغم الاشتراطات التي نقررها وهذا كان واجبا علينا علاج المرضى والمصل هيقلل الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فهيقلل الضغط على المستشفيات وهيكون تركيزنا مع الحالات الحرجة أكثر للمساعدة في خروجها في أقرب وقت».

سيتواصل الطبيب مع الحالة قبل إعطائه اللقاح

وواصل: «وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد كانت واضحة إن مستشفيات العزل هتبقى الأولى في تناول اللقاح ثم الأطباء الآخرين ثم كبار السن ولكن بحسب توفره لهم حسب المنطقة الجغرافية، وسيتواصل الطبيب مع الشخص الذي سيتناول اللقاح لمعرفة وجود أمراض مزمنة والتاريخ المرضي للشخص ولمعرفة هل كانت هناك أعراض اشتباه بفيروس كورونا من قبل أم لا».

المصل لن يغني عن الإجراءات الاحترازية

واستطرد: «المصل زي أي مصل والأمر سهل، وهو عبارة عن صورة من الفيروس في صورته الضعيفة المؤقتة وهيحافظ على الأشخاص ولكن المصل لن يغني عن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية».