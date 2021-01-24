من «الجداوي» إلى «الكحلاوي»: 4 مشاهير غيبهم كورونا عن عالمنا

شهدت الأيام الماضية، في ذورة انتشار موجة كورونا الثانية، وفاة عدد من المشاهير بالفيروس القاتل، وذلك في وقت قصير، أبرزهم الداعية عبلة الكحلاوي، والفنان هادي الجيار، والفنان فايق عزب، والفنانة رجاء الجداوي، والأخيرة أول المشاهير الذين رحلوا بسبب «كوفيد19».

الداعية عبلة الكحلاوي

ورحلت عن عالمنا الداعية الإسلامية، عبلة الحكلاوي، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ72عاما، حيث أصيبت في أول يناير بفيروس كورونا، وتتدهورت حالتها الصحية، لتضطر أسرتها لنقلها لإحدى المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج، حيث تم وضعها تحت التنفس الصناعي فترة لترحل عن عالمنا منذ قليل.

هادي الجيار

وتوفي الفنان هادي الجيار في 10 يناير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلا: «أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء»، وبعدها تدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بسبب مشاكل قديمة في الرئة، أثر فيها فيروس كورونا، ليلفظ أنفاسه الأخيره هناك».

فايق عزب

وفي نوفمبر الماضي، توفي الفنان فايق عزب، داخل إحدى المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى فايق عملية جراحة لتوسيع الحبل الشوكي نظرًا لوقوعه على رقبته ومعاناته فترة من توقف الحركة في يديه، ليصاب أثناء تواجده في المستشفي بالتهاب رئوي بكتيري يسمي «مارسا» وخلال تلقي العلاج في المستشفى أصيب بفيروس كورونا ليرحل عن عالمنا في هدوء.

رجاء الجداوي

وكانت رجاء الجداوي، هي أول المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا بسبب فيروس كورونا حيث توفت يوليو الماضي بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لتعلن أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على «فيسبوك» خبر وفاتها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله».