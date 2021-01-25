«دينية النواب» تنعى عبلة الكحلاوي: تغمدها الله بواسع رحمته

نعى الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ومفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، والتي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال «جمعة» في بيان له: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. ننعى ببالغ الحزن الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

يذكر أن أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي دعت في بيان لها المحبين لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن وأهلها في كل مصر الطيبين، وقالوا إن صلاة الجنازة ستقام عليها بالمسجد الذي يحمل اسمها عقب صلاة الظهر مباشرة بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.

كما نعى عدد من رموز الدعوة الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية، مساء أمس.

وقالت إذاعة القرآن الكريم ، في بيان لها، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، وتتقدم إذاعة القرآن الكريم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وإلى محبيها وطلابها في كل مكان، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته».

مفتي الجمهورية ينعى

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في بيان له: «إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».

وزير الأوقاف ينعى عبلة الكحلاوي

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».