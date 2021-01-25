أسرة عبلة الكحلاوي: نسأل أحبابنا الدعاء لها بالرحمة

نعت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأسرة، في بيان لها: «وداعا، وموعدنا على الحوض.. ألا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون.. بقلوب يملؤها الألم وأجساد كساها الحزن ..ولكنها بقضاء الله راضية.. تنعى أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل، فقد ارتحلت إلى جوار ربه .... بعد رحلة قصيرة مع المرض ..اللهم اجمعنا معها فى مستقر رحمتك.... ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم».

وأضاف البيان: «نسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن وأهلها في كل مصر الطيبين، وستقام صلاة الجنازة عليها بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي عقب صلاة الظهر مباشرة بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات».

ونعى عدد من السياسيين والدعاة والإعلاميين، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

المفتي ينعى عبلة الكحلاوي

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في بيان له: «إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».

وزير الأوقاف ينعى عبلة الكحلاوي

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الدكتور عمرو خالد، في بيان له: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى رحمة الله تعالى ورضوانه انتقلت الداعية الإسلامية الفاضلة الدكتورة عبلة الكحلاوي.. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها الفردوس الأعلى».