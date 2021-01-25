التحالف الدولي يشن ضربة جوية ضد داعش في جبال «مكحول» بالعراق

أعلنت خلية «الإعلام الأمني» في العراق، اليوم، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، ضربة جوية في سلسلة «جبال مكحول».

و«جبال مكحول» تقع على مقربة من الحدود العراقية السورية بين محافظة «نينوى» ومحافظة «الحسكة» السورية.

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، أشارت إلى وجود خلية إرهابية في سلسلة «جبال مكحول»، وبتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحالف فجر اليوم ضربة جوية استهدفت إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية.

وكان طيران التحالف، نفذ أمس الأول السبت، ضربتين جويتين، أحداهما في سلسلة «جبال قره جوغ» شمال العراق والآخرى ضمن قطاع كركوك، أسفرتا عن مقتل 7 إرهابيين، وتدمير 4 أنفاق.

وكان مصدر أمني عراقي، أشار، أمس الأحد، إلى انفجار عبوة قرب محل لبيع «المشروبات الكحولية» غرب العاصمة العراقية «بغداد»، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة «الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي، محمد رضا آل حيدر، أمس الأحد، أن من فجرا نفسيهما في «ساحة الطيران» في بغداد لاهما عراقيان من الموصل مركز محافظة «نينوى» شمال العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

واستهدف تفجيرا، الخميس الماضي، في سوق للملابس المستعملة في «ساحة الطيران» وسط بغداد، وأسفرا عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.

اقتصاديا، أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن بغداد طلبت مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قال في وقت سابق، لوكالة «بلومبيرج» الأمريكية، إن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح علاوي، أن العراق قد يطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.