عاجل.. اندلاع مواجهات عنيفة بين «الحشد الشعبي» و«داعش» شمال العراق

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات «الحشد الشعبي» العراقي، وتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة «صلاح الدين» شمال العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان طيران «التحالف الدولي» ضد التنظيم الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، نفذ في وقت سابق من اليوم، ضربتين جويتين أسفرتا عن مقتل 7 ارهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن طيران التحالف، نفذ ضربتين جويتين الأولى في سلسلة «جبال قره جوغ» والأخرى ضمن كركوك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأشارت خلية الإعلام إلى أن الضربتين أسفرتا عن مقتل 7 عناصر من «داعش» الإرهابي وتدمير 4 أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية، مصادقة الرئاسة على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا إرهابية وجنائية.