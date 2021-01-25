محافظ القاهرة والأزهري والجندي.. أبرز المشاركين في جنازة عبلة الكحلاوي

تشهد جمعية الباقيات الصالحات حالة من الطوارئ، استعدادًا لاستقبال الشخصيات العامة التي ستشارك في عزاء الداعية الإسلامية الراحلة عبلة الكحلاوي، والتي غيّبها الموت مساء أمس الأحد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكشف اللواء أسامة آدم، مدير عام الإعلام والعلاقات بجمعية الباقيات الصالحات لـ«الوطن»، عن تأكيد عدد من الحضور للجنازة، بينهم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، والدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، ومندوبين عن عدد من المؤسسات الرسمية.

وبدأت جمعية الباقيات الصالحات، استعدادات مكثفة بالجمعية، وفي مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم، لاستقبال الجثمان للصلاة عليه، حيث تجري عمليات تعقيم وتطهير كأحد الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الداعية عبلة الكحلاوي اليوم بعد صلاة الظهر.

شيخ الأزهر ينعي عبلة الكحلاوي

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية مساء الأحد عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الإمام الأكبر في بيان مقتضب: ‏«رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي

ونعت أسرة الدكتور عبلة الكحلاوي الفقيدة في بيان رسمي قائلين: «وداعا، وموعدنا على الحوض، إلا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بقلوب يملأها الألم وأجساد كساها الحزن لكنها بقضاء الله راضية، تنعى أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل فقد ارتحلت الى جوار ربها، بعد رحلة قصيرة مع المرض، اللهم اجمعنا معها في مستقر رحمتك، ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن وأهلها في كل مصر الطيبين وستقام صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات».