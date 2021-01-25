«قطاع الأعمال» تطوّر شركة مصر للألومنيوم بـ13 مليار جنيه

تزاصل وزارة قطاع الأعمال العام، تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل، حيث يتضمن مشروع التطوير، إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 13 مليار جنيه، إضافة إلى إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

ووقع الاختيار على شركة «بكتل» العالمية كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، ومقرر أن تنتهي من دراسة الجدوى في منتصف 2021.

وكانت الشركة أعلنت بتاريخ 17/2/2020، عن مناقصة لاختيار استشاري المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت 6 شركات عالمية ومحلية، وجرى الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على الاستفسارات.

من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى لمشروع «خط إنتاج جنوط السيارات»، وتقدم 6 شركات عالمية للمناقصة وجاري دراسة العروض المقدمة.