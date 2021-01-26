أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار انطلاق أكبر حملة موسعة لعملية تطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذاً لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب زيادة مياه الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأوضح اللواء عصمت أنه في محافظة بورسعيد تم الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم لشبكة مساكن زمزم القديم بحى الضواحى، وتطهير الخط الرئيسي أمام عمارة الرحاب، ومنطقة نفيسة القديمة، ومنطقة الأمين الجديد، كما تم الانتهاء من تطهير خط زرزارة، وذلك تحت إشراف مباشر من العميد أيمن خير رئيس قطاع بورسعيد.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم استكمال أعمال التطهير الموسعة بمحافظة الإسماعيلية، منها شارع عتاقة والبلابسة، وتم ملس وتطهير شارع 204 بمنطقة مدرسة المكفوفين بحى السلام، وشارعى المنصورة امتداد شارع الغابة امتداداً الى سوق الجملة القديم، وعبد الحكيم عامر وسوق الجمعة، كما تم الانتهاء من تسليك خط شارع البيارة بحى الشيخ زايد، وشارع عمرو بين العاص بحى الإفرنج حى أول، وشارع الجبلاوى، بابوعطوه، وتطهير شارع المطافئ بمدينة المستقبل.

وأكد رئيس مياه القناة، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، منها أصلاح الخط الرئيسي المغذي لمدينة القنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط طرد حديد 10 بوصات والخاص بمحطة بحر البقر، وتم إصلاح هبوط بفرعه صرف صحى بمنطقة العرب، وكسر بخط مياه 6 بوصه بقرية المعازه، وكسر قطر 4 بوصات بعزبة الجنينة بقرية أم عزام، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصة بعزبة أبوسلاية بالتل الكبير.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.