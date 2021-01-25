الزراعة: نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 أعوام

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، «إن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 5 سنوات، بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي، في شرق التفريعة وبركة غليون والبحيرات الشمالية وبحيرة ديروط»، وأوضح أن مصر تنتج مليونين طن من الأسماك، وتستهلك مليونين و500 ألف طن، أي أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ 500 ألف طن، يمكن تحقيقها خلال خمس أعوام.

وأشار إلى أن مشروع «الفيروز للاستزراع السمكي» من المشروعات العملاقة، حيث يقام على 30 ألف فدان، ومقسم على مراحل عديدة، الأولى: مقامة على خمسة أفدنة وتنتج 13 ألف طن، والمرحلة الثانية: على 10 آلاف فدان ستكون مخصصة للصيد البحري الحر.

183 ألف طن أسماك إنتاج 4 بحيرات

وأوضح أن الوزارة، تقوم بتنمية الثروة السمكية علي عدة محاور الأول: يتعلق بتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل). التي بلغ إنتاجها حوالي 183 الف طن، كما يقوم المحور الثاني على التوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس)، أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، بينما الرابع فعن طريق التوسع في الإستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وأشار إلى قيام الوزارة، من خلال الهيئة، بالتوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، حيث تمت الموافقة على طرح عدد 21 موقع للأقفاص، منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين وجارِ الانتهاء من إجراءات الطرح.

مصر تنتج مليونين طن

وتابع أن مصر تنتج حوالي 2 مليون طن منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل) ، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وكشف تقريرا لوزارة الزراعة أن إجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 بلغ 35 ألف طن من أسماك «الماكريل والسردين والرنجة والكافيار»، بينما بلغت الكمية المصدرة 325 ألف طن.