مستشفى أبو خليفة تواصل منح «لقاح الكورونا» للأطقم الطبية

لليوم الثاني على التوالي، تواصل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، منح الفرق الطبية بالمستشفي لقاح كورونا.

وبحسب مصادر في المستشفى المخصص للحجر الصحي، فإنه تم منح حوالي 50 شخصا، أمس عقب تدشين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمبادرة منح اللقاح وبدء التسجيل في المستشفيات.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير المستشفى، إن حوالي 100 شخص من العاملين سجلوا للحصول على اللقاح. مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى هو من عمل أثناء جائحة كورونا الأولى، ليكون خط الدفاع الأول ضد الفيروس وانتشاره.

ويعمل المستشفى بطاقة إجمالية قدرها 111 سريرًا، منها 13 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 5 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، مستشفى أبو خليفة لعزل، ليكون أول مستشفى في مصر يتلقى الفريق الطبي بها لقاح فيروس كورونا.

وعمل «أبو خليفة» كثان مستشفى للحجر الصحي في بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا، ونجح في الخروج بصورة جيدة لاقت استحسان المصابين من المصريين والأجانب.

كما تم تجهيز المستشفي بـ8 غرف إنعاش قلب، وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل مجهزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض بتكلفة إجمالية 273 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الموقع الخاص بتسجيل لقاحات فيروس كورورنا المستجد «كوفيد19»، داخليًا فقط لتسجيل الأطقم الطبية، كما أن المستشفيات هو الموكل به تسجيل الأطقم الطبية لديها، الذين لهم أولوية في الحصول على اللقاح.