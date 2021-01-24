أول صور من داخل غرفة تطعيم لقاح كورونا بـ«عزل الإسماعيلية» (صور)

حصلت «الوطن» على الصور الأولى من غرفة تلقي لقاح فيروس كورونا في مستشفى عزل أبوخليفة في الإسماعيلية، والمقرر بدء تطعيم الأطقم الطبية بها بعد قليل.

وتستعد وزارة الصحة والسكان لعقد مؤتمر صحفي لإعلان بدء عملية تطعيم الأطقم الطبية بعد قليل بمستشفي عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، فأولوية تطعيم اللقاح تكون للأطقم الطبية باعتبارها أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

فعالية اللقاح بنسبة 86% في الوقاية من كورونا

وأكدت الوزارة أنّ فعالية اللقاح تبلغ 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وشاركت مصر في التجارب السريرية علي لقاح فيروس كورونا الصيني تحت شعار «من أجل الإنسانية» من خلال 3 آلاف متطوع، بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واستقبلت أول دفعة للقاح في 11 ديسمبر الماضي بمطار القاهرة، قادمة من دولة الإمارات العربية، وبلغت 50 ألف جرعة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هيئة الدواء المصرية فحصت أكثر من 55 عينة من اللقاح للتأكد من مدى فعالية اللقاح، وأكدت أنّه ذات فعالية، واعتمدته.

وتابعت الوزارة أنّ أي لقاح له أعراض جانبية، تزول من تلقاء نفسها، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وبنسبة بسيطة ليست عالية، وحكة موضع التطعيم، أو احمرار، أو صداع وكل هذه الأعراض تزول في وقت بسيط ولا تحتاج لطبيب.

وأكدت أنّ الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات وتشمل الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية في هذه المنشآت، لها الأولوية في التطعيم لأنها الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.