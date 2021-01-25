شمس البارودي: لم أقابل عبلة الكحلاوي في حياتي وأتمنى أشوفها بالجنة

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية، مساء أمس الأحد، داخل أحد مستشفيات القاهرة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت البارودي لـ«الوطن»، إنها تدعو الله بالرحمة والمغفرة للسيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرزقها صحبة الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

وأكدت شمس البارودي عدم لقائها بالداعية عبلة الكحلاوي في حياتها، وذلك على عكس ما أثير بشأن ترددها علي دروسها الدينية بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت البارودي: «أنا من محبيها وعمري ما ألتقيت بيها ولا أعرف طريقاً لدروسها، فأنا أسمع عنها ولم أراها ولا أعرف أين ومتي تحاضر دروسها».

وتابعت: «شرف لأي شخص أن يعرفها معرفة شخصية، ولكني لم أحظي بهذا الشرف مع الأسف الشديد، وكان يسعدني ويشرفني أن أحضر دروسها، لكن ذلك لم يحدث، واكتفي بقراءة الكتب في منزلي، وقرأت لعلماء أفاضل، وكان وقتي موزعاً بين القراءة ورعايتي لأبنائي وزوجي، وإن كنت أدعو الله أن يجعل لقائي بها في جنة الفردوس بإذن الله تعالي».

وكانت مواقع إخبارية عديدة قد زعمت تردد شمس البارودي علي الدروس الدينية للداعية عبلة الكحلاوي، والتي شهدت حضور عدد من الفنانات نورا وشهيرة وعفاف شعيب.

جنازة عبلة الكحلاوي

وشُيعت جنازة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي من مسجدها الكائن أمام مجمع الباقيات الصالحات بالهضبة الوسطى بالمقطم، ومن المقرر أن يواري جثمانها الثري داخل مقابر عائلة الكحلاوي بالإمام الشافعي.