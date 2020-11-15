شمس البارودي عن مرض زوجها الفنان حسن يوسف: لو تعبان مش هنخبي

نفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي شائعة مرض زوجها الفنان حسن يوسف، والتي ترددت في الساعات الماضية، وقالت لـ"الوطن": "حسبي الله ونعم الوكيل من الصبح وتليفونات واتصالات من الإعلام وصحفيين للاطمئنان على حسن، وهو الحمدلله بخير ونايم زي الفل".

وأضافت شمس: "هذه شائعة اعتدنا عليها منذ عشر سنوات، مرة أنا ومرة حسن، واتعجب من مروجيها وما العرض منها إلا حدوث البلبلة فقط، لو حسن أو أنا تعبانين سنعلن المرض لا يوجد فيه خجل".

ومن جانبه قال نجله عمر في تصريحات لـ "الوطن"، إن هذه الأمور لا أساس لها من الصحة: "والدي بخير، وصحته عال وزي الفل والحمدلله مفيش أي حاجة ولا يشكو من أي شيء، وشوفته النهاردة وكلمته".

ويحتفل الفنان القدير حسن يوسف في شهر ديسمبر المقبل بعيد ميلاده الـ 85 باعتباره من مواليد 1934، ويعد حسن يوسف، أحد أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، وقدم مايزيد عن 200 عمل فني، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، يوسف فخرالدين، عمر الشريف.

وتعاون الفنان حسن يوسف، مع عدد من جميلات الزمن الجميل، أبرزهن شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، لبنى عبدالعزيز، نجلاء فتحي.

من أبرز أعمال حسن يوسف السينمائية "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا حرة، كلهم أولادي، ليلة لاتنسى، الجبان والحب، نساء ضائعات، الكدابين التلاتة، فتاة الاستعراض، شهر عسل بدون إزعاج، خان الخليلي، اللقاء الثاني، شقة الطلبة".

تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي وأنجب منها 4 من الأبناء، ويعمل أحدهما بمجال التمثيل وهو الفنان الشاب عمر حسن يوسف.

من أكثر أدواره نجاحا وهو مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.