سوهاج تخصص رقما على «واتساب» للإبلاغ عن إلقاء المخلفات في الترع

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل مبادرة «حافظ على ترعتك»، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه، من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة «واتس آب» على الرقم (01068800587)، والذي يتيح للمواطن إرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.

وأوضح أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، أن هذه المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك تمهيدا لعمل اللازم، من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف للحفاظ على الاستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف على الخط الساخن لتطبيق «واتس آب» برقم (01068800587).

يُذكر أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، أعلنت أنه يجري تأهيل وتبطين ترع بإجمالي أطوال 175 كيلو مترًا لـ82 ترعة، وذلك في إطار المشروع القومى لتأهيل الترع.

وأعلنت مديرية الري بمحافظة سوهاج، الشهر الماضي انه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كيلو مترًا بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة.

وتأتى تلك الأعمال فى ضوء خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يذكر أنه تم التعاقد على التنفيذ لأطوال 3.416 كيلو متر في 19 محافظة هي أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والجيزة، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، وكفرالشيخ، والقاهرة.