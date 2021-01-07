القصة الكاملة لمشروع تبطين الترع.. 7 آلاف كيلو في 20 محافظة

قال المهندس محمود السعدي المشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على قدم وساق من أجل الإنتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع في 20 محافظة، وذلك بعدما تم حصر جميع الترع المتعبة، والتى يوجد بها مشاكل فى وصول المياه الى نهايتها، وتعاني من إنهيار جسورها بشكل دائم.

وأضاف أن الطول الإجمالي لهذه الترع بلغ حوالى سبعة آلاف كيلو متر طولى والتى تحتاج إلى أعمال التأهيل العاجلة، مؤكدا أنه فى نهاية نوفمبر الماضى تم الإنتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لـ 511 عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى 4400 كيلو متر بقيمه تقديريه حوالى 13.6 مليار جنيه موزعه على 20 محافظة.

كما أشار إلى أن الاطوال موزعة في عشرون محافظة وهي اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والفيوم والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية.

مؤكدا أن الوزارة من خلال مهندسيها تشرف على تبطين 3500 كيلو متر في المحافظات حيث تم إنتهاء أعمال التأهيل في أكثر من 600 كيلو متر من الترع المتعبة، كما تم أيضا إجراء طرح عمليات لـ840 كيلو متر للشركات والمقاولين.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الموارد المائية والري 2037 وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير المياه التي تهدر في باطن الأرض، كما أن المشروع ينهي معانات المزارعين في نهايات الترع وهو ما يحقق العدالة في التوزيع، كما يشغل المشروع قطاعات كبيرة من العمالة بإعتباره مشروع كثيف عمالة ويشغل أيضا الشركات والمقاولين.

وقال المهندس شحته ابراهيم رئيس مصلحة الري أن طول شبكة الترع العمومية في مصر تصل إلى 33 الف كيلو متر، والمشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، باعتبارها تخدم في المقام الأول الفلاح المصري وقطاع هام يعمل على الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.

مؤكدا أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، فى عامين .

وكانت وقعت وزارة الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لجمع يهدف لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجارى المائية فضلا عن إزالة أى تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك في المناطق التي يمر بها مشروع التبطين تمهيدا لتعميم البروتوكول.