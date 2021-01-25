السيسي: معركة الإسماعيلية لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معركة الإسماعيلية عام 1952، رسمت لوحة خالدة، تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب، أثناء تصديهم للعدوان، ليشهد العالم أجمع بأن المصريين يدا واحدة أمام العدوان الغاشم، وليُصبح هذا اليوم عيدا يحتفل به المصريون باختلاف ثقافتهم وطوائفهم كل عام، ويظل هذا الكبرياء الوطني والرصيد الحضاري العميق، هو الدافع القوي لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية، أننا إذ نتذكر بطولات رجال الشرطة بالماضي، فإننا نتوجه في الوقت ذاته بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر، فمع المتغيرات العالمية والاقيليمية المحيطة، التي تمضي بتسارع محموم لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها، لتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات.