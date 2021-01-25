كل يحيي ذكراه.. 25 يناير تاريخ حاضر بثلاث مناسبات في مصر

يوم مميز في تاريخ مصر ترك بصماته في العديد من الأحداث الكبرى، لكل حدث منهم قدسية خاصة في نفوس متابعيه لإحياء ذكراه على طريقتهم الخاصة، وبات الخامس والعشرين من يناير يوم تمتلأ بشعاراته وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا بأحداثه الثلاثة أولهم عيد الشرطة، وثانيهم ثورة 25 يناير وثالثهم نقل تمثال رمسيس من مقره الحالي إلى الدرج العظيم فى بهو المتحف المصري الكبير.

ذكرى عيد الشرطة تخليدا لموقعة الإسماعيلية ضد الإنجليز

يوافق يوم 25 يناير من كل عام عيد الشرطة، والذي جاء تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

شهدت المعركة تحالف بين قوات الشرطة مع أهالي القناة‏،‏ وأدرك البريطانيون، حينها، أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة‏،‏ فعملوا على تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أي غطاء أمني‏،‏ وأبى رجال الشرطة تسليم المحافظة، رغم أن أسلحتهم وتدريبهم كان لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مسلحة بالمدافع‏.

ثورة 25 يناير 2011

منذ عام 2011، باتت تحتفل مصر بثورة 25 يناير التي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر السياسي المعاصر، في مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات اتجهت انظار العالم كله صوب مصر وشعبها الذى حلم بالتغيير، وتحققت إرادته بعد 18 يوما، من الثورة ودخلت مصر مرحلة جديدة عنوانها «انتصار إرادة الشعب».

نقل تمثال رمسيس إلى بهو المتحف المصري الكبير

«نقل تمثال رمسيس من مقره القديم إلى الدرج العظيم في بهو المتحف المصري الكبير»، حدث كبير استعدت له وزارة الأثار المصرية، تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير عام 2018 وسط حضور إعلامي عالمي.

يعد تمثال رمسيس الثاني، أول قطعة في المتحف تأخذ مكانها النهائي، تحرك مسافة 400 متر، في غضون 60 دقيقة تقريبًا.

The Third Anniversary of King Rameses II at GEM!On January 25th 2018 the statue of Rameses II was moved to its... Posted by Grand Egyptian Museum - GEM on Sunday, January 24, 2021

واحتفلت الصفحة الرسمية للمتحف المصري الكبير، اليوم، بذكرى نقل تمثال رمسيس بمنشور كتبت فيه: «الذكرى السنوية الثالثة لنقل تمثال الملك رمسيس الثاني إلى موقعه الدائم داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير».