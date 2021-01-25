فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الأماكن المقدسة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، والتحرك العاجل لتطبيق القرارات الأممية، وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها.

وأدانت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها التهويدي المتواصل للحرم الإبراهيمي الشريف في «الخليل» في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها منع لجنة «إعمار الخليل» من استكمال أعمال الترميم في أقسامه.

ومنعت قوات الاحتلال، في وقت سابق، لجنة «الإعمار» من استكمال اعمال الترميم والصيانة في «الحرم الإبراهيمي».

وكانت سلطات الاحتلال، منعت الأحد والخميس الماضيين، موظفي اللجنة من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف واستكمال أعمال الترميم.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا جزء من الإجراءات العدوانية التي بدأت منذ 1967 ضد الحرم الإبراهيمي، من خلال الاستيلاء على عدد من الأبنية لصالح المستوطنين، مرورا بعمليات تقسيمه زمانيا ومكانيا، ومنع الأذان والصلوات فيه، وإغلاقه.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية «كردلة» في الأغوار الشمالية، واحتجزت معدات لتأهيل وشق طرق خلال عملها في القرية.

كما أخطرت القوات الإسرائيلية، بهدم عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق ومنزلين، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال «نابلس».

وأخطرت سلطات الاحتلال، بوقف البناء في ثلاثة منازل بقرية النبي الياس شرقا «قلقيلية» الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين جنوب قلقيلية.

وهدمت سلطات الاحتلال، مزرعة لتربية الخيول في «بلدة عناتا» شمال شرقي القدس المحتلة بمساحة تبلغ أكثر من 200 متر مربع.

كما هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا قيد الانشاء في «قرية الولجة» شمال غربي «بيت لحم» في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت عددا من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات أعقبت الهدم.

وقال رئيس مجلس «قروي الولجة» خضر الأعرج، لوكالة «معا» الفلسطينية، ان المنزل قيد الإنشاء ولم يصل لصاحبه أي انذار مسبق بوقف العمل أو اخطار بالهدم.

وسلمت قوات الاحتلال، 15 إخطارا بوقف البناء في عدة منشآت بخربة الميتة بـ«الأغوار الشمالية»، فيما أخطر الاحتلال، بهدم عمارة سكنية ومنزلين، في بلدة «عصيرة الشمالية» شمال نابلس.

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون جنوب القدس المحتلة

وفي سياق اعتداءات المستوطنون على أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اقتلع مستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، اليوم، عشرات أشتال الزيتون، في منطقة «البقعة» شرق «الخليل» جنوب القدس المحتلة.

وفي سياق آخر، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تجدد اطلاق الصواريخ من غزة ردا على عدم نقل لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الى القطاع.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال، يتابع بقلق وحذر، مسألة نقل لقاحات التطعيم ضد الفيروس الى الضفة المحتلة، وعدم وصولها الى غزة.