انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في أسبوع: اقتحامات وتجريف وهدم

يواصل الاستيطان الإسرائيلي زحفه وسط تصاعد عمليات هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين في مختلف المناطق، وذلك وفقًا لما ذكره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم.

وبين التقرير أن أوساط سياسية وإعلامية تناقلت الأسبوع الماضي أخبارا تفيد بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جمد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن، ولم يمنح تصاريح لتوسيع الاستيطان منذ اكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه في الحقيقة فإن ما يجري تسريبة هو جزء من المناورات والأكاذيب السياسية التي يقوم بها نتنياهو وبعض الاوساط في حكومته بغرض تهدئة ردود الفعل على مخططات اسرائيل الاستيطانية من ناحية ومخططات الضم ، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال بنيامين نتنياهو وأحزاب االيمين الحاكم في اسرائيل من ناحية ثانية.

وذكر التقرير أن الشواهد على ذلك كثيرة ومنها مصادقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة (E1)، ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني، والذي من شأنه أن يؤدي الى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي يحوّل القرى العربية إلى معازل محاصرة ،فضلا عن كونه يعني ضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية الى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطان الاحتلال.

في الوقت نفسه، أشار التقرير الى أنه جرى كشف النقاب عن مخطط لبناء مدينة استيطانية جديدة في منطقة غور الأردن حيث أفادت القناة "السابعة" الإسرائيلية: إن مجموعة تسمى "إسرائيل 2030"، أعلنت عن إنشاء مدينة جديدة في غور الأردن، مضيفة أن موقع المدينة الجديدة يقع على محور "ألون" قرب مستوطنة "موشاف جيتيت". وأن المرحلة الأولى من بناء المدينة، يتضمن بناء حوالي آلاف الوحدات السكنية في الموقع.

ونقلت القناة عن اللواء جيرشون هكوهين من حركة "أمنيين" (حركة إسرائيلية تضم ضباطًا في جيش الاحتلال) والتي أعلنت مشاركتها في بناء المدينة الاستيطانية، قوله: "هذه فرصة لنتنياهو بعد تأجيل تطبيق السيادة (خطة الضم) لقيادة إنشاء مدينة في وادي الأردن كجزء من تعزيز السيادة. وزعم هكوهين وجود توافق واسع في "إسرائيل" حول مستقبل منطقة غور الأردن، داعيا نتنياهو لدعم إنشاء المدينة.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي:

القدس

تصاعدت في سياق عمليات التطهير العرقي الصامت عمليات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة

تصاعدت عمليات الهدم الذاتي التي ينفذها مقدسيون بناء على قرارات تصدرها بلدية ومحاكم الاحتلال تجنبا لغرامات باهظة تفرضها عليهم وخاصة خلال الفترة الآخيرة.

الخليل

اعتدى مستوطنون من مستوطنة "ماعون" بمسافر يطا على رعاة الماشية بمنطقة "الثعلة"، وطردوهم ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة.فيما اقدم مستوطنو "متسبي يائير وسوسيا" على قطع وتحطيم المئات من أشجار الزيتون بمنطقة تومين تعود ملكيتها للمواطن بركات مر.

اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطنين في حي تل الرميدة بمدينة الخليل بحماية جنود الاحتلال حيث يتعرض المواطنون في حي تل الرميدة، لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين بوقف العمل في أراضيهم بقرية بيرين.

واصل مستوطنون من "مستوطنة نجهوت" غرب مدينة دورا بالعمل على شق طريق استيطاني جديد تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الفقيقيس

بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، يوصل لأكثر من عشرة منازل بالمنطقة وإغلاقه، علما أنه جرى شق هذا الشارع وتعبيده عام 2007، لخدمة المواطنين.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزلين مأهولين لشقيقين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم

نظم عشرات المستوطنين من مستوطنتي "معالي عاموس" و" ابي ناحال"، المقامتان على أراضي قرية كيسان بحراسة من قوات الاحتلال باتجاه مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي قرية تقوع المجاورة، بهدف استفزاز المواطنين.حيث دخلوا أراضي المواطنين، شاقين طرقاتهم على مسافة 5 كيلو متر على الأقل، وقام الجنود بإغلاق الشوارع والطرقات أمام المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم لتأمين المستوطنين الذين كانوا مسلحين أيضاً.

رام الله

هدمت جرافات الاحتلال ثمانية "بركسات" في تجمع وادي السيق شرق رام الله وشردت قاطنيها.

اقتحم عشرات المستوطنين، جبل رشنيا في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله تحت حماية جنود الاحتلال وتجولوا في الجبل، ومنعوا أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

نابلس

أقدم مستوطنون على وضع بيت متنقل على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس قرب مستوطنة "777" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله.

أضرم مستوطنون النار بمركبة في بلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزله حملت عبارات منها "الدم اليهودي لا ينسى، والموت للعرب".

هاجم مستوطنون بالحجارة مركبة مواطن، قرب حاجز حوارة اثناء سفره الى مدينة نابلس حيث تعرض للرشق بالحجارة وعلى مرأى من قوات الجيش.

جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى قيد الإنشاء، وأخطرت بهدم منجرة، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بحجة عدم الترخيص.

الأغوار