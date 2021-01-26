السعودية: 1.5 مليون معتمر أدوا العمرة منذ أكتوبر الماضي

كشفت إحصائية لوكالة شؤون المسجد الحرام الإدارة العامة للحشود والتفويج، أن عدد من أدى العمرة بداية من يوم 4 أكتوبر الماضى وحتى يوم 23 يناير الجارى بلغ مليونا و934 ألف معتمر من السعوديين والمقيمين بالمملكة وبعض الدول الخارجية التى سمح لمواطنيها بأداء العمرة كإندونسيا وباكستان وبعض الدول الخليجية، ولفتت الإحصاءات إلى أنه خلال نفس الفترة أدى 5 ملايين و480 ألف الصلاة بالمسجد الحرام.

ضرورة التزام المعتمرين المغادرين بإجراء تحليل pcr

وفى نفس السياق قال عبدالعزيز بن عبدالرحمن وزان وكيل وزارة الحج السعودية لشؤون العمرة، إنه بالإشارة إلى التعميم الخاص بشأن ضوابط واشتراطات أداء مناسك العمرة والزيارة تدريجيا وفق خطة دقيقة ومحكمة لنموذج آمن للعمرة والزيارة يراعى فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، فقد تلقت الوزارة من هيئة الطيران المدنى السعودية ما يفيد بعدم التزام عدد من شركات ومؤسسات العمرة باشتراطات شركات الطيران وحسب شروط بلد المعتمر بضرورة إجراء فحص «pcr» الخاص بكورونا عند مغادرة المعتمرين المملكة وقبل صعودهم الطائرة.

وشدد خلال خطابه لمؤسسات وشركات العمرة على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات تحسبا من عدم السماح للمعتمرين الذين لا يتبعون تلك الإجراءات تحسبا لعدم السماح للمعتمرين بالسفر حال عدم إجرائهم تحليل pcr مع تحميل الشركات مسؤولية استضافتهم لحين إجراء التحليل.

وفى سياق متصل كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تنتظر قرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتحديد إمكانية أداء المصريين للعمرة من عدمه هذا العام، داعية الشركات السياحية لعدم الإعلان عن أي برامج للعمرة إلا بعد صدور قرار من الوزارة ببدء موسم العمرة حال كان هناك قرار ببدئها، محذرة الشركات التى ستنشر إعلانات عمرة وتعلن عن أسعار البرامج بتوقيع جزاءات عليها، لافتا إلى أن الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.