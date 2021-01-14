غرفة شركات السياحة: 15 الف مواطن استردوا أموال العمرة الملغية

كشفت مصادر في غرفة شركات السياحة، عن أنّ الحد الأدنى لخسارة أي شركة سياحة خلال العام الماضي يبلغ نحو مليون جنيه، موضحة أنّ أعداد الشركات السياحية يبلغ نحو 2500 شركة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ السياحة الدينية «العمرة والحج» توقفت بشكل تام خلال العام الماضي، فيما لم تتعد نسبة العمل في السياحة المستجلبة من الخارج 2%.

وشددت المصادر على ضرورة تفعيل القرارات الجيدة التي اتخذتها الدولة لمساعدة القطاع السياحي والعاملين به، وإلزام الوزارات والجهات الحكومية والبنوك بتنفيذها، موضحة أنّ الشركات السياحية حصلت من الجهات السعودية على كامل مستحقاتها عن موسم العمرة الماضي الذي جرى إيقافه نهاية فبراير 2020 بسبب أزمة كورونا، والمواطنين الذين دفعوا مقابل الرحلات التي أُلغيت، يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 ألف مواطن حصلوا على كامل مستحقاتهم.

بعض شركات السياحة لجأت لتسريح العمالة بسبب الأزمات المادية

وأشارت المصادر إلى أنّ نسبة كبيرة من الشركات التزمت بدفع كامل رواتب العاملين خلال 2020، واتفق البعض منها مع الموظفين على إعطائهم نصف الراتب، بينما لجأ البعض الآخر لتسريح العمالة وإيقاف أنشطة الشركة نظرا لعدم وجود عمل.

وأوضحت المصادر، أنّه رغم قيام الدولة بالعديد من المبادرات والقرارات لدعم العاملين بالقطاع السياحي خلال أزمة كورونا، لكن العديد من الجهات لم تلتزم بتنفيذ القرارات وصدرت العديد من قرارات الحجز الإداري على شركات سياحة لصالح بعض الجهات كمصلحة الضرائب، كما رفضت بعض البنوك إقراض الشركات تنفيذا للمبادرات التي طرحها البنك المركزي لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية لإجراء عمليات الصيانة والتطوير ودفع رواتب العاملين.

وحذّرت المصادر أنّه حال استمرار الأزمة ومع توقف رحلات العمرة وتوقف الحركة السياحية الوافدة من الخارج، فإنّ الشركات قد تلجأ لتسريح العمالة بها، كما أنّ أعداد العاملين بالشركات السياحية وأسرهم قد يتعدى المليون مواطن.