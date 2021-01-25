بعد تكريمه في عيد الشرطة.. والد الشهيد «الحوفي» يشكر السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، في حفل حضره أهالي وأبناء شهداء الشرطة، وكان من بينهم والد الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي كرمه الرئيس السيسي بوسام الجمهورية من الطبقة الثالثة.

والد الشهيد «الحوفي»: محمد ربنا كرمه في مثواه وبحب الناس

«محمد ربنا كرمه في مثواه ومكانه الحالي، وبحب الناس ومتابعتهم لنا دايما»، بهذه الكلمات عبر فوزي الحوفي، والد الشهيد البطل، عن تكريم الرئيس السيسي له اليوم، ولأهالي وأبناء شهداء الشرطة في عيدهم بـ25 يناير.

فوزي الحوفي: السيسي بيحب ولاده أبطال وشهداء الشرطة

وأضاف والد الشهيد «الحوفي» لـ«الوطن»، أنه يحترم ويقدر الرئيس السيسي: «إنسان بيفهم في الأصول والأعراف والتقاليد»، لافتا إلى أن حب الرئيس السيسي لأبنائه من أبطال وشهداء الشرطة، جعله يرغب في شكره على تقديره لهم، متمنيا من الله أن يجمعه بالشهيد في جنة الخلد بعد عمر طويل.

بيان السيسي لتعزية «الحوفي» بعد ساعة من استشهاده.. ومكالمة من قرينته لأم الشهيد

ويسترجع فوزي الحوفي، والد الشهيد البطل ما قام به الرئيس السيسي بعد إعلان استشهاد المقدم «الحوفي»، حيث بادر بإصدار بيان وتعزية بعد الاستشهاد بساعة مباشرة، كما أن زوجته السيدة انتصار السيسي، تواصلت في اليوم التالي من استشهاد البطل مع والدته في عبر مكالمة هاتفية تخطت 15 دقيقة، لتعزيتها ومواساتها.

والد «الحوفي»: رجال الداخلية على تواصل مستمر معنا

وأشار والد الشهيد محمد الحوفي، إلى أن المسؤولين في جهاز الداخلية، يتواصلون معه ومع زوجة وطفلتين الشهيد بشكل مستمر، وهو ما يحدث مع جميع أهالي الشهداء، للاطمئنان عليهم، وحل أي مشكلات لديهم إن وجدت، متقدمًا لهم بجزيل الشكر على مجهوداتهم المستمرة.

واستشهد البطل محمد فوزي الحوفي في أبريل الماضي، في أثناء تبادل إطلاق نيران بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية احتمت داخل أحد المباني في منطقة الأميرية بالقاهرة، وتم تصفيتهم جميعًا.

وكان الشهيد محمد فوزي الحوفي ضابطا في قطاع الأمن الوطني، ولديه طفلتين، مريم محمد فوزي الحوفي، من مواليد 2013، وخديجة الحوفي من مواليد 2016.