والد الشهيد محمد الحوفي يحكي تفاصيل مكالمة انتصار السيسي لدعمهم

لم يقتصر دعمها على مساندة المرأة وذوي الإعاقة، بل كان لها دورا في مساندة أسر الشهداء، بعد فقدان أحد أبنائهم، وخلال حديث انتصار السيسي قرينة الرئيس، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن أكثر اللحظات التي تجهش فيها بالبكاء، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وعرض البرنامج، صورة نعي قرينة الرئيس لأسرة الشهيد محمد الحوفي، واتصالها بوالدة الشهيد عقب الحادث مباشرة، لمساندتها في ذلك الحادث الأليم.

بصوت امتزج فيه الفرح والحزن، أعرب فوزي الحوفي، والد الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أحداث الأميرية، عن عرفانه بحرص السيدة انتصار السيسي، بمواساة الأسرة، ومساندتها في تلك الحادثة التي ألمت بهم.

وأضاف فوزي لـ"الوطن"، أن اتصال زوجة الرئيس كان مفاجأة، حيث حرصت على الحديث لوالدة الشهيد، وأول ما قالته لها: "لولا ظروف كورونا لكنت جئت لمنزلك"، مشيرا أنها نقلت حرص الرئيس على الثأر للشهيد.

وتابع والد الشهيد، أن السيدة انتصار السيسي، أكدت خلال حديثها على الدور الذي قامت به في تربية وإخراج بطل يساهم في الدفاع عنه، مشيرة إلى أنه سيكون في مكانة أفضل عند خالقه.

استشهد المقدم محمد الحوفي، في 15 إبريل الماضي، خلال قيام قوات من الشرطة المصرية بمواجهة واقتحام وكرا للإرهابيين بمنطقة الأميرية بالقاهرة، وتخرج "الحوفي" من كلية الشرطة، وعمل في مديرية أمن الجيزة، وتنقل بين عدد من اقسام الشرطة علي مدار 3 سنوات، وكان يعمل في إدارة البحث الجنائي بالجيزة، حتى التحق بقطاع الأمن الوطني، وشارك في العديد من العمليات التي قضت على عدد كبير من الإرهابين، وأيضًا ضبط العديد من الخلايا الإرهابية.