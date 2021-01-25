«حياة كريمة» تمنح عجوزا تنفق على ابنها العاجز بالبحيرة «جاموسة»

دعمت مبادرة «حياة كريمة»، أسرة سيدة عجوز بمحافظة البحيرة، لا تملك قوت يومها، وتعيل ابنا عاجزا غير قادر على العمل، أو على رعاية والدته، أو حتى رعاية نفسه.

وقالت السيدة مقدم السيد محمد، إحدى المستفيدات من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، لـ«الوطن»، إن وضعها كان صعبا من الناحية المادية، بل من جميع النواحي، كاشفة أنها أم لأربعة رجال، يعيش معها فقط الآن هذا الابن العاجز، بالإضافة إلى ابن آخر يعمل باليومية.

«جاموسة عشر»

وقالت السيدة، إن نجلها العاجز يُصرف له دعم من الدولة شهريا بقيمة 320 جنيه، موضحة بالطبع أنهم لا يكفون شيء في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعيشون فيه.

وأوضحت أن فريق مبادرة «حياة كريمة»، تواصلوا معها بعد علمهم بحكايتها، وقاموا بزيارتها في بيتها، وبالفعل لم يتأخروا في تقديم الدعم لهما بمبلغ مالي حصلوا عليه منذ أسبوعين، بالإضافة إلى «جاموسة عشر»، حتى تساعدهم في توفير حياة كريمة لتلك الأسرة، مشيرة إلى أنها بدأت في استخدام لبن الجاموسة بعد أن وضعت «عجل» صغير.

حياة كريمة

ومن جانبه، قال عبد الرحمن رمضان حداد، أحد المستفيدين من مبادرة «حياة كريمة»، نجل السيدة، لـ «الوطن»، أن المبلغ الذي كان يحصل عليه في السابق، كان لا يكفيه هو شخصيا وبالطبع لا يمكنه من مساعدة والداته على المعيشة بأي شيء، ولكن بعد التدخل مبادرة «حياة كريمة»، اختلف وضعه ووضع أسرته.