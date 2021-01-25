بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في عزل تمي الامديد بالدقهلية

بدأت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، في إعطاء أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، وسط إقبال من العاملين بالمستشفى للحصول علي اللقاح.

ودشن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، حيث شهد تقديم اللقاح لأول طبيب وأول ممرض وأول فني باللقاح، واستمع إلى شرح للآلية التي يتم تلقي العلاج بها، بدايةً من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية، حتى تلقي اللقاح.

و شهد وكيل وزارة الصحة مرحلة ما قبل التطعيم، من قياس ضغط الدم، والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقين، وتسجيل بياناتهم الصحية.

وتفقد وكيل الوزارة مخزن المستلزمات الطبية، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من توافر كافة المستلزمات، لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.

وأوضح «مكي»، في بيان صحفي، أن الأولوية في إعطاء لقاح كورونا المستجد ستكون للأطقم الطبية بمستشفيات الحجر الصحي والصدر والحميات، ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مقدماً الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين في القطاع الصحي.

وكان مستشفى «أبوخليفة» للعزل الصحي بالإسماعيلية قد منح، في وقت سابق أمس الأحد، لقاح كورونا إلى 50 شخصاً من الأطقم الطبية، عقب تدشين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمبادرة منح اللقاح، وبدء التسجيل في المستشفيات، حيث سجل 100 شخص من العاملين للحصول على اللقاح من الفريق الطبي بالمستشفى، الذي عمل أثناء جائحة كورونا الأولى، ليكون خط الدفاع الأول ضد الفيروس وانتشاره.