انهيار شقيق عبلة الكحلاوي وعمرو خالد أثناء دعاء «الجفري» لها.. «فيديو»

انهار المنشد أحمد الحكلاوي، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، من البكاء على شقيقته في مدفنها، بمقابر العائلة بجوار مسجد الإمام الشافعي، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد «الباقيات الصالحات»، وتشييعها إلى مثواها الأخير.

كما أظهر الفيديو الذي نشره «الوطن» انهيار الداعية الإسلامي عمرو خالد من البكاء حزنًا على الفقيدة، بالإضافة إلى دعاء الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري للراحلة.

ودعا «الجفري» الله أن يرحمها برحمته، وأن يخلفها في بناتها وأهلها وإخوتها وأحبابها بالخلف الصالح، وأن يلهمهم من التوفيق ما يسلكون به مسلكها، مضيفًا: «اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، واغفر اللهم لها ولنا».

وأضاف: «يا من أكرمها فجعلها بابا لتحبيب خلقك إليك؟، اللهم اسقها من شراب البرد أطيب شربة، اللهم اجعلها هذه الليلة أسعد الليالي عليها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل بينها وبين سخطك وغضبك وعذابك جُنة».

وتابع «الجفري»: «اللهم إنها انقطعت إليك فثبتها عند السؤال، اللهم يا كريم يا متعال، اللهم لقنها حجتها، اللهم اشرح صدرها، اللهم آتها باليمين كتابها واجعل من السندس والاستبرق جلبابها، اللهم أكرمها فإنها أكرمت كثيرا من خلقك ابتغاء رضوانك».