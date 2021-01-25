927 مليون جنيه لحماية 4 مدن بجنوب سيناء من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جارِ تنفيذ خمس عمليات لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم، أن أعمال الحماية تًجرى داخل 4 مدن وهي طابا، ومنطقة الترابين، التابعة لمدينة نويبع، ومدينة رأس سدر، ومدينة أبوزنيمة ومدينة الطور، بهدف تقليل مخاطر السيول.

وأكد أن وزارة الري، وفرت اعتمادات مالية غير مسبوقة للمحافظة لصالح مشروعات الحماية، وتقدر قيمة تنفيذ هذه الأعمال بمبلغ 927 مليون جنيه، بهدف تقليل المخاطر على البنية التحتية، والمرافق العامة، والقرى السياحية، وخطوط الغاز، وخطوط المياه، وأبراج الكهرباء، والطرق العامة، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي.

وأشار مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية إلى أن هذه المشروعات تضمن تنفيذ عدد 16 بحيرة، و16 حاجزا ترابيا، و51 حاجز توجيه، و17 قناة صناعية، و 5 سدود ركامية، و4 أحواض ترسيب، وبلغت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال 67٪.

كما أكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جرى ترسية إنشاء قناة صناعية بطول 6 كيلو مترات، بمخرج وادي بعبع بمدينة أبورديس، وجارِ الأن أعمال ترسية إنشاء معبر آيرلندي على الطريق الساحلي بمدينة أبورديس بتكلفة تتخطى 79 مليون جنيه.

وأوضح أن مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، يتضمن إقامة خمس بحيرات صناعية بالحواجز الترابية، إضافة إلى إنشاء 3 سدود ركامية، بأودية «جبران، ميعر، املاحه، بدر، و ثومان»، ومن المقرر الانتهاء من مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، في نهاية العام الجاري، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.