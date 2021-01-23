جنوب سيناء تعلن ضوابط وشروط مسابقة الأمهات المثاليات

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، طبقاً للضوابط والشروط التي تم وضعها، وفتح باب التقدم للمسابقة بوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع عدد من الضوابط والشروط الخاصة باختيار الأم المثالية للعام الجاري على مستوى الديوان العام ومجالس المدن، ومنها أن تكون المتقدمة تعمل بالديوان العام للمحافظة، أو تعمل بأحد مجالس مدن المحافظة، ويكون لها قصة كفاح وعطاء واضحة في المجتمع.

وتابع المحافظ أنه يشترط ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاماً، و45 عاماً للأمهات من أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، ولا يزيد عدد الأبناء عن خمسة.

وعن المستندات المطلوبة، قال محافظ جنوب سيناء إنها تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الحالة الاجتماعية مرفق به شهادات ميلاد الأبناء ومؤهلاتهم الدراسية، وصورة طبق الأصل، أو شهادات تأهيل للأبناء من ذوي الهمم، ورقم تليفون للمتقدمة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري تسليم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، بمقر وحدة تكافؤ الفرص في مركز دعم المرأة، مشيراً إلى أنه سيجري تشكيل لجنة لفحص المستندات التي ستقدم لوحدة تكافؤ الفرص، واختيار من تنطبق عليهم الضوابط والشروط بحيادية.

ومن المقرر أن تطلق مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، هي الأخرى، مسابقة خاصة باختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، ممن لهن قصة كفاح، حيث يقوم المحافظ بتكريم الأم المثالية التي يتم اختيارها، ومنحها رحلة حج .

كما تنظم وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة حفلات زفاف جماعي للعرائس الأيتام وذوي القدرات الخاصة المقبلات على الزواج، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع بعض مؤسسات العمل الخيري، وتقديم الدعم لأسر ذوي القدرات الخاصة والأيتام، بهدف خدمة المرأة المعيلة، وتقديم خدمات لها، لمساعدتها على أن تصبح منتجة وتستطيع مواجهة أعباء الحياة.