لتجنب مديونيات الكهرباء بسبب كورونا..منافذ سداد الفاتورة..اعرفها

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء علي توسع وزارة الكهرباء في تخصيص منافذ وأليات متعددة لتمكن المشتركين في جميع فروع شركات التوزيع علي مستوي جميع المحافظات من سداد قيمة فواتير الإستهلاك لعدم تراكم المديونيات في ظل الإجراءات التي إتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا

نقاط و منافذ سداد الفواتير

وأشار المصدر لـ«الوطن» الي أن الشركة القابضة وفرت نقاط لتحصيل سداد الفواتير سواء بشركات التحصيل أو البنوك ومكاتب البريد والاليات الالكترونية التي تستخدمها وزارة الكهرباء اولها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

منافذ منتشرة علي مستوي المحافظات

ومن خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: «مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

منافذ فوري وفروع البنوك

من خلال فوري بتوفير 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

ومن خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير «البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK" عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال "App Store - Play Store».

السداد عن طريق شركات المحمول

- من خلال مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

-ومن خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store -Play Store » و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

خدمات السداد للمشتركين في شمال القاهرة

- و يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net" لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي "ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة.

خدمات لمواطني بورسعيد

- ويمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع

قال المصدر ان الشركة القابضة للكهرباء خصصت منافذ ومراكزلخدمة شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع من خلال جميع مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء أكثر من 1000 مركز شحن.

بالنسبة لـ «فوري» من خلال 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خدمات الشحن الاليكتروني

يمكن من خلال 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

الشحن عن طريق الموبايل

اوضح المصدر الي توسع الشركات التابعه للقابضة فى استخدام تطبيق «App Store - Play Store» لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ «NFC» بالهاتف المحمول لافتا الي انة يتم من خلال استبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ«NFC» من خلال شركة التوزيع المعنية «بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل».