3 إجراءات لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء بالحد الأقصى

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع فروع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية تقدم تسهيلات كبيرة للمشتركين، خاصة من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها.

وذكر المصدر أنه يمكن تقسيط المديونية طبقًا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة، لافتًا إلى أن هناك تعليمات صدرت من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى كل شركات التوزيع بتقسيط المديونية إلى المشتركين بدون فوائد.

وكشف المصدر لـ«الوطن»، عن الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن عند طلبه جدولة المديونية على أقساط شهرية، وكذلك 3 إجراءات يتبعها لتنفيذ ذلك.

المستندات والاوراق المطلوبة لجدولة المديونية على أقساط شهرية

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الخطوات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الطلب

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

شروط فحص الشكوى بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 شروط لابد من توافرها لبحث الشكوى، وهي:

- أن يكون الشخص رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلا.

- على الشخص الذي يريد تقديم شكوى أن يقدم المرفقات بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس، أو يقوم بالتسليم باليد في مقر الجهاز.

- إحضار صورة من الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء المختصة وصورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه.

- خصص الجهاز البريد الإلكتروني التالي لتلقي الشكاوى وكل ما يتعلق بها على الموقع complaints@egyptera.