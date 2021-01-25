جنوب سيناء تسجل إصابة وحيدة بكورونا بإجمالي 918 حالة

أكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تراجع مستمر، على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالة إصابة وحيدة، على مدار الساعات الـ24 الماضية، حيث جاءت نتيجة تحليل الكشف عن الفيروس PCR إيجابية.

وكشف المصدر عن أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، منذ ظهوره بمحافظة جنوب سيناء، وحتى اليوم، بلغ 918 حالة، بينما سجلت المحافظة 31 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء تماماً 830 حالة، كما أشار المصدر إلى أن عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي تبلغ 32 حالة، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالمستشفيات 25 حالة فقط، وجميعهم في حالة مستقرة، وتتحسن أوضاعهم الصحية.

واوضح أنه جرى تخصيص فرق طبية من العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، لتلقي استفسارات المواطنين حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تقديم المشورة الطبية اللازمة حول فيروس كورونا، وقواعد العزل المنزلي، كما جرى تخصيص فرق طبية أخرى، لمتابعة حالات العزل المنزلي متابعة دورية، من خلال قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين بالدم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالات العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، قدم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، الشكر لأعضاء الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية، وأقسام العزل، وكافة العاملين بصحة جنوب سيناء، لما يقدمونه من جهد وعطاء في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيداً بدورهم في المحافظة على صحة وسلامة المرضى.

وخصصت مديرية الصحة لجنوب سيناء عدداً من أرقام التليفونات بكافة الإدارات الصحية، لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد علي مدار الساعة، بمختلف الإدارات الصحية في مدن الطور، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات سابقة، أن مخزون المحافظة الحالي من اسطوانات الأكسجين يكفي لمدة 10 أيام، وفي انتظار وصول باقي الكميات الخاصة بالمحافظة، موضحاً أنه يجري ملء أسطوانات الأكسجين كل 6 أيام، عن طريق الشركة الدولية للغازات الطبية والصناعية، وتزويد 7 مستشفيات بها على مستوى مدن المحافظة.