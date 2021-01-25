وزير الداخلية الأسبق يشيد بإنجازات السيسي: إعجاز كان يتطلب 20 عاما لتحقيقه

هنأ اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الشرطة الـ 69، كونه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، موضحًا أن ما تم من جهود مميزة في عهده وما حُقق من نتائج في كل المجالات والمحاور، يُعد إعجازا وليس إنجازا، كون ذلك تم في زمن قياسي، كما أن إنجازات الرئيس السيسي لها أثر ملموس وطيب لدى المواطنين.

إنجازات الرئيس السيسي لها أثر ملموس وطيب لدى المواطنين

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتطلب لتحقيقها من وجهة نظره الشخصية أكثر من 20 عامًا، «إحنا بنشكره وبندعي ربنا يوفقه دايما ونشوف مصر الجديدة زي ما هو قال إن شاء الله».

الجنزوري لعب دورا مهما ورئيسيا في الفترة العصيبة التي تلت 25 يناير

ووجه وزير الداخلية الأسبق، رسالة شكر وتهنئة وتقدير للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كونه لعب دورًا مهمًا ورئيسيًا مع المشير طنطاوي ومع الحكومة في الفترة العصيبة التي تلت 25 يناير، «ربنا يمتعه بالصحة والعافية».

محمد إبراهيم يوجه رسالة تهنئة وشكر لوزير الداخلية

وهنأ اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقيادة وضباط والأفراد والمجندين والمدنيين في الوزارة، قائلا: «عمل الوزير له نتائج إيجابية، وهو ما ظاهر على أرض الواقع، وتمنى له استمرار التوفيق، وحسن معاملة المواطنين، في إطار حقوق الإنسان والحريات».