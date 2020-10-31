وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب في القناطر بـ كورونا

توفى منذ قليل، اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي اصيب به منذ عدة أيام، وجرى حجزه بأحد المستشفيات، حتى وافته المنية اليوم.

ونعت عدد من حملات مرشحي مجلس النواب الفقيد، مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015، ولم يحالفه الحظ، وتولى منصب مدير الإنتربول المصري ومساعد وزير الداخلية سابقا، ومديرا لأمن الأسكندرية، من مواليد 1954، حصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975، ودبلوم العلوم العسكرية ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية) نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقا)، ورئيس قسم القسطرة بها، وابنه ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس، تخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1975.

1975عين بقسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم، وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط منوب –رئيس دورية– رئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك –رئيس تحقيقات– نائبا لمأمور قسم قصر النيل وظل بهذا القسم أربعة عشر عاما، حتى رتبة المقدم.

1989 – 1991 عمل مديرا لمكتب مساعد أول الوزير للأمن والتخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.

1991 – 1993 عمل مفتشا بقسم الرقابة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

1993 تم اختياره ضمن 10 ضباط من وزارة الداخلية، لإنشاء الإدراة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام.

1993- 1998 عمل مأمورا لقسم شرطة مدينة نصر، وفي تلك الفترة، منح نوط الإمتياز من رئيس الجمهورية، كأحسن مأمور شرطة بالقاهرة.

1998 – 1999 تم اختياره نائبا لمدير الإنتربول المصري.

1999 – 2007 عين مديرا للإنتربول المصري، وفي خلال تلك الفترة، تم اختياره عضوا باللجنة التنفيذية للإنتربول الدولي بفرنسا، ممثلا عن القارة الأفريقية بالإنتخاب، لمدة 4 سنوات.

2007 عين نائبا لمدير أمن محافظة أسيوط لقطاع جنوب.

2008 عين نائبا لمدير أمن محافظة إسكندرية.

2008 تم ترقيته لدرجة مساعد وزير الداخلية.

2010 عين مديرا لأمن محافظة الإسكندرية.

2011 عين مديرا لأمن محافظة بورسعيد.

2011 تم اختياره مساعدا لوزير الداخلية للأمن الإجتماعي.

2011 بشهر أغسطس تم إحالته للمعاش.

وعن دورة السياسي والمجتمعي:

رئيسا للوفود المصرية في أكثر من 30 مؤتمر دولي بمختلف دول العالم وشارك بحكم منصبه الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية في الإعداد لقانون مكافحة الإرهاب وحاضر محاضرات داخل وخارج مصر في العديد من الدول العربية بحكم عمله بمؤتمرات أهمها التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم الإرهابية وأيضا في مجال التعاون الدولي وتبادل تسليم المجرمين وقام بإعداد وتنظيم عدة مؤتمرات دولية أهمها المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية بعام 2007 بمشاركة قرابة 70 دولة.

عام 2013 إلتحق بحزب الوفد المصرية وشارك في الكثير من الفاعليات والمؤتمرات واللقاءات السياسية والإستراتيجية ثم عضوا بالهيئة العليا للحزب وتم اختياره مساعدا لرئيس الحزب مشرفا على معهد العلوم السياسية والاستراتيجية للحزب.

2015 خاض الإنتخابات النيابية على المقعد الفردي بدائرة القناطر الخيرية عن حزب الوفد ووصل لمرحلة الإعادة وحصل على قرابة الـ 35 ألف صوت ولم يحالفه التوفيق .. وفي أعقاب إنتخابات رئاسة حزب الوفد الأخيرة لخلاف سياسي مع قيادة الحزب إستقال من الهيئة العليا للحزب.

في عام 2019 إنضم لحزب حماة الوطن وتم تعيينه عضوا بالمجلس الإستشاري للحزب.