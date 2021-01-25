برلماني: سنناقش موضوع السد الإثيوبي مع وزير الخارجية غدا

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم سعيدون بتمثيل المواطنين في البرلمان، ويؤيدون الإنجازات، ويضعون بدائل للخلل الموجود، لأنهم يمثلون المعارضة الوطنية التي تحب وطنها، ويمثلون كل فئات المجتمع، مشددا على أن سامح شكري، وزير الخارجية، سيكون أمام البرلمان غدا، وسوف تُطرح العديد من الموضوعات الحساسة، مثل السد الإثيوبي، ونعد الشعب المصري أن نناقشها بعمق وبالأرقام.

ملاحظات على وزارة القوى العاملة

وأضاف «عصام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن وزارة القوى العاملة تقوم بمجهود كبير من أجل العمال، والوزير تحدث اليوم عن بعض مشاكلهم في المؤسسات، ومحاولات تشغيل الشباب، ودعمهم في عدد من المواقع والمحافظات، وهذا التنسيق جيد، ولكن النواب لديهم بعض الاستفسارات، خاصة في مسألة دور القوى العاملة في مساندة عمال شركة الحديد والصلب، ودورها في دعم الشباب في مسألة التحول الرقمي، وقوانين العمل وحماية العامل المصري من أي مششكلات يجدها في عمله، وحمايته من القرارات التعسفية.

ملاحظات على عمل وزارة الهجرة

بيان الوزير كان مرضي ما عدا بعض التفاصيل، أما وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فإنها بذلت مجهودا كبيرا في عدد من القضايا وعلى رأسها مسألة العالقين في الدول الخارجية، وهذا كان مجهود دولة كبيرة، والدولة بذلت مجهودا جبارا، وتحدثت الوزيرة عن بعض التفاصيل مثل عودة الجثامين، وأيضا الرغبة في المزيد من التمويل لصندوق العاملين في الخارج.

وكان لهم بعض الملاحظات مثل التأخير في تنفيذ بعض المشروعات التابعة للوزارة، مثل إنشاء كيان لمؤسسة «مصر تستطيع» التي لم تنفذ التوصيات كما يجب، وطلب النواب من الوزيرة مزيدا من التواصل مع العلماء في الخارج من أجل الاستفادة منهم، كما يجب التواصل مع الجيلين الثاني والثالث.