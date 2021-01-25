رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس البرلمان العربي: نتطلع للأمن والتنمية

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، اليوم الاثنين، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المصاحب له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية جيبوتي.

وأعرب الرئيس عمر جيلة عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم منظومة الأمن القومي العربي، فضلاً عن دوره في تعزيز التواصل فيما بين الدول والشعوب العربية، مثمناً الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية مهمة في الدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد دعمه الكامل للبرلمان العربي كشريك رئيسي على المستوى البرلماني لخدمة مصالح الشعوب العربية والتعبير عن إرادتها وتحقيق تطلعاتها في العيش في أمن وتنمية واستقرار.

ومن جانبه، أكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في جمهورية جيبوتي، مشيداً بالإنجازات التي حققها من أجل بناء دولة عصرية منفتحة على العالم وتحويل جيبوتي إلى مركز لوجيستي هام في شرق إفريقيا، مشدداً على أن الانتماء العربي والأفريقي لجمهورية جيبوتي يجعلها مدخلاً بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات.

واستعرض رئيس البرلمان العربي خطة العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب فضلاً عن المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى سنوي للحوار العربي حول أهم القضايا العربية.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يضع دعم الدول العربية الأقل نمواً في مقدمة أولوياته للنهوض بمسيرتها التنموية والدفاع عن قضاياها باعتبار ذلك مرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن القومي العربي، مُشدداً في هذا السياق على حرص البرلمان العربي على حشد الجهود العربية والدولية اللازمة لدعم جمهورية جيبوتي في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي خلَّفتها جائحة كورونا.

وعلى المستوى الإقليمي، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدور الذي تقوم به جمهورية جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي وفي المنطقة العربية.