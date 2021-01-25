بريد الوطن.. تحية طيبة.. وشكراً جزيلاً لسيادة الرئيس

تحية طيبة.. وشكراً جزيلاً لسيادة الرئيس الإنسان القائد عبدالفتاح السيسى على مداومتكم لتهنئة الأقباط ومسيحيى مصر والعالم بعيد «الميلاد المجيد». بالرغم من صلاة قداسة البابا تواضروس الثانى قداس العيد بالدير فى وادى النطرون نظراً لظروف جائحة كورونا وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، فإن سيادتكم حرصتم على التهنئة من خلال الفيديو كونفرانس، وكل تهنئة فى مثل هذه المناسبات وغيرها تقدمها للمسيحيين والمسلمين تكون نابعة من القلب، فالإنسانية التى خلق الله عليها الإنسان تتمتع بفيض المحبة وحقوق وكرامة الإنسان، فأنتم تقدمون مشاعركم الصادقة على أرض الواقع، وهذا يعنى للجميع المفهوم الحقيقى للقائد الواعى الراعى الذى يدرك كيف يقوى ويحافظ على روابط وحدة النسيج لشعب مصر المباركة المحتضنة للعائلة المقدسة، فحقاً كقائد إنسان عرفتم أن وحدة نسيج الشعب هى ما يعتز به المصريون، ولا تمييز بينهم على أساس الهوية الدينية. هذا أعطى ويعطى رسائل هامة جداً للعالم كله، الصديق وغير الصديق والأعداء، ولكل مسئول، المعنى الحقيقى لمفهوم المواطنة ووحدة النسيج بالعمل على أرض الواقع لا بالشعارات، كما أوضح أنه لا بد من تضافر الجهود والتعاون معاً لتحقيق أعلى درجات حقوق وكرامة الإنسان.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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