التعليم العالي: لم تثبت أي نتائج إيجابية لأمصال حيوانات أو طيور لكوفيد

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بالوزارة، أن الدراسات و الأبحاث العلمية التي تجرى حاليًا لإكتشاف و الوصول إلي حلول تسهم في علاج المصابين بـ فيروس كورونا كوفيد19، لم تثبت حتى الآن أي نتائج لأي نوع من الأمصال المستخدمة في التعامل مع الطيور أو الحيوانات في التعامل مع فيروس الكورونا، أو حتى استخدامها في الوصول الي علاج مساهم للقضاء على كورونا.

الشناوي: أجرينا العديد من الأبحاث العلمية على مواد مستخلصة من الحيوانات و لم تثبت فعاليتها ضد كورونا

وأوضح عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأبحاث العلمية أجريت على العديد من المواد سواء باستخدام أعشاب طبيعية أو مواد مستخلصة من الحيوانات كبلازما الدم وغيرها، مؤكدًا أنه لم تثبت فعالية أي منهم على الكورونا، وكذلك اجراء الأبحاث العلمية على العديد من الأمصال والأدوية التي تستخدم في علاج أمراض آخرى، ولكن لم تثبت أي فعالية على الفيروس.

موضحًا أن النتائج النهائية لبلازما دم المتعافين لم تظهر بعد حتى الآن، و أكد عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، أن الأمل الأكيد والفعال لمواجهة المرض هو وجود فاكسين فعال في مواجهته والقضاء عليه، وكذلك وجود دواء أو عقار يقضي عليه.

مؤكدًا أن العمل يجرى حالياً على قدم وساق للوصول إلى حل أكيد وفعال للمرض، موضحًا أن خير وقاية من الإصابة بالمرض هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وناشد الشناوي جميع المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي و إرتداء الكمامة خلال فترة التواجد خارج المنزل، خاصة في الأماكن المشهود لها الازدحام، فضلاً عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري للأيدي وكذلك أماكن التواجد، والاهتمام بالمشروبات الساخنة الطبيعية والابتعاد عن الوجبات المكشوفة خارج المنزل.