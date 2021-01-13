«البحث العلمي»: مولنا الحاضنات التكنولوجية بـ130 مليون جنيه

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنّ الأكاديمية لديها برنامجا قويا بتمويل حكومي لإنشاء ودعم الحاضنات التكنولوجية في مصر، وبدعم من الدولة، وهناك 14 حاضنة تكنولوجية تغطي مختلف أقاليم مختلفة، وكل شاب أو مواطن لديه فكرة علمية مبتكرة قائمة على أساس علمي سليم، فإنها تقيم في الحاضنات فنيًا واقتصاديًا من خلال خبراء، والأكاديمية تدعمها.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنّ الأكاديمية تدعم من خلال الحاضنات التكنولوجية هذه الأفكار فنيًا، ومن خلال التدريب على إدارة الأعمال والتسويق والملكية الفكرية، ثم التدريب الفني المتخصص في الابتكار من خلال أساتذة الجامعات، ثم يجرى تقديم منحة قدرها 200 ألف جنيه للشاب أو مجموعة الشباب التي تملك فكرة، لتحويلها إلى منتج.

وتابع: «أنفقنا على برنامج الحاضنات التكنولوجية 130 مليون جنيه حتى الآن، وتخرج في البرنامج نحو 140 شركة ناشئة، وتبلغ القيمة السوقية لـ7 شركات منها 100 مليون جنيه، ونتوقع أن تغطي بعض الشركات كل ما تم إنفاقه على الشركات خلال الفترة الماضية».

وأكد أنّ عدد براءات الاختراع التي تصدر عن مصدر براءة الاختراع المصري نحو 500 براءة في العام من مكتب براءات الاختراع المصري، لكنه هذا العام قلّ العام الماضي بسبب الإغلاق وأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن عدد البراءات للمصريين تكون نسبتها لا تتجاوز الـ20%، وبالتالي فإنّ الأكاديمية تحاول في هذه الفترة تقييم البراءات، لتوفير دعم مادي للبراءات ذات الجدوى لتحويلها إلى منتج.

وشدد على أنّ الأكاديمية بدأت تسوق اقتصاديا لمخرجات البحث العلمي في العام الماضي، للقطاع الخاص ولجهات أخرى من الدولة العام الماضي وبلغت عوائد تسويق مخرجات البحث العلمي في نفس العام نحو 5 ملايين جنيه.