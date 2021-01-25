سفير ألبانيا بالقاهرة يتناول «الكشري» وسط البلد

ليس لدي مشكلة في الذهاب إلى أي مكان شعبي في مصر، وتناولت الكشري كثيرا، لكن هذه التجربة هي الأولى لي، هكذا صرح سفير ألبانيا بالقاهرة، إدوارد سولو، أثناء تناوله أشهر وجبة مصرية وهي «الكشرى» في مطعم «أبو طارق» بناء على دعوة محرر «الوطن».

حضر السفير برفقة مساعده إلى المطعم في منطقة وسط البلد وسط أجواء شعبية مصرية جميلة.

وأعلن، أنها المرة الأولى التي يتناول فيها الطعام في مكان شعبي مصري.

وأعرب عن سعادته لخوض هذه التجربة التي شاركت فيها الفنانة المصرية انتصار، حيث شاركت الفنانة في هذه المبادرة التي تهدف إلى تنشيط السياحة.

ورحبت بالسفير الألباني وتحدثت معه في مجال التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التعاون.

يأتي ذلك في ظل تميز الثقافة الألبانية، ومشاركتها في العديد من المهرجانات المصرية.

وأوضحت الفنانة، أن التعاون في المجال الثقافي بين البلدين يؤكد تقاربهما الذي بدأ منذ سنوات كثيرة.

وتحدث السفير، عن أهم الوجبات المصرية المفضلة له قائلا: إنه يحب بابا غنوج والملوخية والأسماك وشوربة السي فود.

وبالنسبة للحلويات فهو يحب البسبوسة لأن جدته كانت تعدها له دائما.

وأوضح أنه يحب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر ومرسى مطروح وسيوة، كما يحب زيارة المناطق الأثرية مثل أسوان وسقارة والفيوم.

وفي نفس السياق، أعلن أن كثير من الشركات المصرية تنظم رحلات إلى ألبانيا، وبعد انتهاء فيروس كورونا سوف نرى دعاية للسياحة إلى ألبانيا.

وتطرق السفير، إلى العلاقات بين البلدين، موضحا، أنه خلال عصر الملكية في مصر كانت الجالية الألبانية هي الطبقة العليا، وكانت ألبانيا قريبة جدا من مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأن الحزب الحاكم سابقاً في ألبانيا كان أكثر ميولا للشيوعية ولم يسمح بالانفتاح والتوسع.

وأكمل حديثه قائلا: ألبانيا بلد صغير لكنه جميل جدا، ربنا كان كريما جدا مع ألبانيا، أعطانا كل شيء ووهبنا كل الإمكانيات: بحر ومساحات زراعية كبيرة جدا وجبال طولها 3000 متر، ومياه كثيرة جدا - وهي تعتبر ثاني بلد أوروبي لديه مياه كثيرة بعد النرويج. وكان لها حضارة قبل الميلاد، وتوجد بها مدن أثرية والعديد من الآثار، وكل مدينة فيها يوجد بها آثار وقلعة تاريخية، حيث توجد أكثر من 20 قلعة.

وبالنسبة للجانب المعمارى القديم توجد أشياء متميزة سواء في الريف أو في بعض المدن، حيث تتميز المباني بالسقف العالي وتتكون من طابقين أو 3 طوابق من الحجر الطبيعي وعمرها حوالي 300 سنة.

وتحدث السفير، عن السياحة في ألبانيا قائلا: هناك نوعين من الشواطئ في ألبانيا وهما: شواطئ رملية وهي الغالبية، وشواطئ حجرية تسمى دالماسيا وهي في الجنوب.

كما توجد سياحة جبلية صعود الجبال، والتزحلق على الجليد، وأيضا سياحة تاريخية قديمة جداً.

وفيما يتعلق بأشهر الوجبات الألبانية، أوضح السفير أن الفاصوليا تعتبر من أشهر الوجبات الألبانية ولها عدة طرق للطبخ منها شوربة الفاصوليا وعليها لحم الضأن لأن ألبانيا تشتهر بتربية الأغنام في الجبال، وأيضا تشتهر بالأسماك وفواكه البحر.

وتابع: الحلويات الألبانية تشبه الحلويات المصرية مثل: الكنافة والبقلاوة والقطايف، كما يوجد الملبن المحشو بعين الجمل بكثرة نظرا لوجود عين الجمل بوفرة في ألبانيا ويتم تصديره، وهو الأجود على مستوى العالم.

وواصل السفير: بدأت عملي منذ 30 عاما، وعملت سابقا سفيرا لبلادي في تنزانيا وسفيرا غير مقيم في غينيا ورواندا وبوروندي ومالاوي ومدغشقر وموزمبيق وأنجولا. والآن سفيرا في مصر وغير مقيم في الأردن ولبنان وسوريا وليبيا وفلسطين والسودان.