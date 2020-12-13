نائبة وزير السياحة: نسعى لاستقطاب سائحين جدد من ألبانيا وصربيا

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة، إن لجوء الوزارة للترويج للسياحة المصرية في دول البلقان يأتي في إطار البحث عن أسواق جديدة لاستقطاب السياحة من تلك الدول التي تسمح لمواطنيها بالسفر خارج حدود الدولة مع وجود فيروس كورونا وزيارة مصر، وكذا الدول التي لم تمنع مواطنيها من التوقف عن السفر بسبب حظر السفر بسبب كورونا والمنتشر بمختلف دول العالم.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك ما دفع الوزارة للبحث عن سياح جدد من ألبانيا وصربيا، حيث أنه وفي حال تم إلقاء الضوء على السياحة المصرية هناك فهو أمر من شأنه زيادة عدد السياح إلى مصر.

وأوضحت أن دولة ألبانيا دائما ما يذهب مواطنيها إلى تركيا واليونان وقبرص من أجل السياحة، ولكنهم لا يعلمون جيدا الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا في مصر، وتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا وانبهروا مما رأوه: "كانوا فاكرينه فيلم دعائي".

وكانت "شلبي" قد أنهت زيارة ترويجية قامت بها للعاصمة الألبانية تيرانا، وتوجهت إلى زيارة صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر.

وقد رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد.

وخلال الزيارة، شاركت غادة شلبي في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.