أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات في بداية تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية

في نهاية معاملات اليوم الإثنين الموافق 25 يناير الجاري، أول أيام الأسبوع لعمل البورصات العالمية وأسواق المال، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 3 جنيهات للجرام الواحد، ليصبح بذلك سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بــ930 في نهاية اليوم، مقابل 927 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 928 و930 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 812 و814 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 696 و698 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الإثنين، بين 6496 إلى 6512 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 928000 و930286 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28861 و 28932 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الإثنين الموافق 25 يناير، 938.59 جنيها، و59.75 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 821.29 جنيها، و52.28 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 703.96 جنيها، و44.81 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وعن رحلة المعدن النفيس في أسواق المال، فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1873.36 دولار للأوقية «الأونصة» بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وربح الذهب 1.7 % الأربعاء الماضي، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1871.70 دولار للأوقية.