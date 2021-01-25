الذهب يرتفع 6 جنيهات في منتصف تعاملات الإثنين 25 يناير

سجل سعر جرام الذهب ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، 25 يناير 2021.

وشهد سعر عيار 24 مبلغ 944 جنيها مقابل 938 جنيها، أمس، فيما سجل عيار 21 مبلغ 826 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 708 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 6 آلاف و614 جنيها.

وبدأت التعاملات اليومية اليوم الإثنين، 25 يناير 2021 بتراجع طفيف لم يتجاوز الجنيهين.

ووصف متعاملون في الغرف التجارية هذا التراجع بالطبيعي، مشيرين إلى أن هناك تذبذب في أسعار الذهب خلال اليوم إلا أن الارتفاع هو سيد الموقف.

وقال الدكتورواصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الأسواق تستعد لمزيد من ارتفاعات المعدن النفيس عالميا، بسبب إعلان جو بايدن، الرئيس الأمريكي، عن حزم تحفيزية جديدة خلال الفترة القادمة، والتوسع النقدي وزيادة التضخم، وكلها أمور تنعكس لحظيا على السوق المحلى بالارتفاع مع ضعف الدولار.

وأضاف «وصفي» أن السوق المحلي يعاني الركود، لافتا إلى أنه من الصعوبة التنبؤ بتوجه أسعار الذهب هبوطا أو ارتفاعا، خاصة وأن فترة العام الماضي شهدت تذبذبا كبيرا خلال اليوم الواحد.

ووصف رئيس شعبة الذهب، حركة بيع وشراء الذهب هذه الأيام بالمقبولة، مرجعا ذلك إلى أن ارتفاع أسعارالذهب لم يشجع الناس على اقتنائه والتحلي به نتيجة تراجع السيولة.

ومن جهته، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن بعض المشترين يترقبون فترات الانخفاض في أسعار الذهب لشرائه بأقل الأسعار الممكنة، ومن ثم بيعه بعد عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، مبينا أن الذهب بات مصدر استثمار مضمون حاله حال الاستثمار في قطاعات استثمارية أخرى.

وأفاد بأن المستثمرين في سوق الذهب يشترون كميات كبيرة من الذهب «السبائك والجنيهات»، ليقوموا ببيعها عند الارتفاع، بما يشبه عمليات الاستثمار في الأسهم ولكن بطريقة أكثر آمانا، حيث لا يفقد الذهب سعره الأصلي كما في الأسهم، إلى جانب أن هناك توقعات دائمة بارتفاع أسعاره.

وأوضح أن توالي المناسبات الهامة خلال فترة الصيف تساهم في زيادة مبيعات الذهب لانتشار مواسم الأعياد والعودة من الخارج والأعراس، حيث تساهم في زيادة عمليات شراء الذهب خلال تلك الفترة التي تشهد إقبالا واسعا بالمقارنة بفصل الشتاء.