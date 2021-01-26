مصرع عامل تحت عجلات قطار السويس بالإسماعيلية

لقي عامل في الأربعينات من عمره مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات القادمة مدينة السويس، في طريقه إلى محطة الإسماعيلية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين.

تلقى اللواء ياسر نشات مديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع عامل دهساً، تحت عجلات القطار القادم من السويس والمتجه إلى الإسماعيلية، قرب منطقة «سرابيوم».

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية، حيث تبين أن العامل المتوفي يُدعى «محمد إسماعيل أحمد»، 41 سنة، مقيم بقرية «هاويس سرابيوم».

وتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، لقي طفل مصرعه إثر حادث سير على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب منطقة جمعية العاشر من رمضان.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد بوفاة «عمر ممدوح مشرف هاشم»، 16 سنة، ومقيم بقرية «عين غصين»، التابعة لمركز الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن سيارة ملاكي صدمت الطفل أمام مدخل جمعية العاشر من رمضان، وفرت قائدها هارباً، فيما تكثف أجهزة الأمن من تحركاتها لضبط السيارة وسائقها.

وأصيب رجل وسيدة في الثلاثينيات من عمرهما بكسور وكدمات مختلفة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني بأول طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد باصطدام السيارة ملاكي «ط ل ي 8627»، بفاصل خرساني، قرب طريق «أبو دهشان».

وذكر شهود عيان أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الخرساني وتهشم السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، والتي تبعد 2 كيلو عن مكان الحادث لتلقي العلاج.