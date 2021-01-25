البابا تواضروس: الوطن يستعيد عافيته.. وهناك فارق شاسع عن 2013

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تهئنته للشرطة والمصريين بمناسبة عيد الشرطة، موضحا: «كل سنة وكل مصر بخير»، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة الوطن والأرض منذ القرن الأول الميلادي، وهي تهتم بالوطن منذ نشأتها، ومنذ 2011، هناك ثورات وصعوبات مرت على أرض مصر، حتى ثورة يونيو 2013، وبدأ الميزان يتعدل، ومصر لديها العديد من الإنجازات، والوطن يستعيد عافيته وقوته وإنجازاته، إضافة إلى طرد الإرهاب من مصر والذي حقق نتائج كبيرة جدا.

البابا: شعرنا أن الوطن يسرق منا

وأضاف «تواضروس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين: «كان لدى الجميع شعور عام بأن الوطن بيتسرق مننا، وهذا كان شعور مؤلم جدا، وننتظر فرج الله، وعلى المستوى الكنسي كانت هناك لحظات صعبة مثل الاعتداء على الكاتدرائية، وكان الهدف من ورائها ضرب الوحدة الوطنية وأن يسقط الوطن».

نظرة إيحابية للحياة

وتابع بطريرك الإسكندرية: «أكثر شيء أحب اتحدث عنه هو النظرة الإيجابية لحياتنا، والإنسان الذي لديه نظرة سلبية يفقد حتى أيام عمره، والإنسان الصح بيشوف الأمور الإيجابية.. لو قارنا 2021 بعام 2013 هناك فرق شاسع جدا من حيث الإنجازات والحكومة والرئيس دخلوا في كل حاجة، وده شيء مفرح جدا، ويجب علينا أن ننظر لذلك بكل تقدير وإعتزاز، وحاليا بنعمل مصر جديدة.. ومشروع الريف المصري مهم جدا، وأمر رائع ويغطي احتياجات حالي نصف السكان».

مصر لها مكانة خاصة في قلب الله

وشدد: «ربنا بيحافظ على بلادنا، ورغم قيادتنا الجيدة، إلا أن مصر لها معزة خاصة في قلب ربنا، وبياخد باله منها، وحتى في أزمة كورونا رغم أننا من الدول النامية إلا أنه الحمد لله، والسلع متوفرة».