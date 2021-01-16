بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في دير جبل القلالي

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، خلال زيارته للدير التي بدأت مساء أمس، للمرة الثانية منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012.

وشارك في صلوات القداس عدد من أساقفة الكنيسة ورهبان الدير، ويعد ذلك أول نشاط رعوي للبابا تواضروس الثاني خلال العام الميلادي الجديد 2021.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّه كان في استقبال البابا تواضروس الثاني، لدى وصوله دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وعدد من رهبان الدير، وفور وصوله صلى البابا أمام المذبح صلاة الشكر، وحرص البابا على التقاط الصور التذكارية مع مطارنة وأساقفة الكنيسة ورهبان الدير عشية تدشين الكاتدرائية الكبرى.

البابا يحذر الرهبان من ثلاث خطايا

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنَّ البابا عقد جلسة مساء أمس مع مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ألقى خلالها كلمة روحية مناسبة للحياة الرهبانية تناولت مبادئ الحياة الرهبانية وهي: «الفقر، والطاعة أو قطع الهوى، والبتولية أو نقاوة القلب»، كما تناولت جمال الحياة الرهبانية عبر التسبيح وحياة الصلاة، والحياة المقدسة، وحياة الشركة ومؤسسها الأنبا باخوميوس أب الشركة، وكيف تمنح الرهبنة للإنسان «سلام قلبي، وسلوك معاش، واشتياق للحياة الأبدية»، وأنه يفسد الحياة الرهبانية ثلاثة خطايا هي «الانشغال بالنفس أو التمركز حول الذات، وجلب العالم إلى الدير، وغياب مخافة الله»، قائلًا: (الرهبنة القبطية رهبنة الكفن، والخلطة تجيب الغلطة).

البابا سبق وزار الدير في 2018

وكان البابا تواضروس الثاني، زار في فبراير 2018، دير القديس مكاريوس السكندري في جبل القلالي التابع لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، للمرة الأولى منذ الاعتراف بالدير رسميًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو 2014، وأشرف وقتها على الاستعدادات لتلك الزيارة كل من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، والأنبا إيساك الأب الروحي للدير، مع مجمع رهبان الدير.

ويقع دير القديس مكاريوس السكندري في جبل القلالي في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح، مديرية التحرير، بمحافظة البحيرة وهو مقام على مساحة 40 فدانًا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة وازدهرت الحياة الرهبانية في هذه المنطقة ما بين القرنين الرابع والثامن الميلادي ونظرًا للامتداد الزراعي العشوائي عانت المنطقة كثيرًا وأعاد الحياة الرهبانية إلى المنطقة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الانبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي.