البابا تواضروس: بكرة تيجي أيام حلوة وهنفرح ونعيد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه أصدر قرارًا بإعادة فتح أبواب الكنائس بشكل جزئي أمام المصليين، بواقع فرد لكل كنبة من أجل التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مضيفًا: «لو الكنيسة فيها 100 كنبة يحضر 100 شخص، ويعمل صلوات وقداسات طول الأسبوع».

استمرار وقف الاجتماعات في الكنائس وخدمات مدارس الأحد

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «dmc»، أن الاجتماعات وخدمات مدارس الأحد مازالت متوقفة، «لسه هنوقفها شوية، يعني هنعود بشكل تدريجي»، موضحًا أن شهر يناير كان به عدة أعياد للأقباط مثل رأس السنة وأعياد الميلاد وأعياد الغطاس.

الأعياد لم يتم الاحتفال بها بالصورة المعتادة

وتابع: «لظروف كورونا لم تتم هذه الأعياد بالصورة المعتادة، بس هي أيام وهتعدي وبكرة هتيجي أيام حلوة ونفرح ونعيد».